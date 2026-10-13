सुप्रीम कोर्ट अपडेट: शीर्ष अदालत परिसर में भीड़ जुटाने पर याचिका दायर, 15 अक्तूबर को सीजेआई करेंगे सुनवाई

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दरअसल, सोमवार दोपहर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के खिलाफ मार्च निकाला था। इस दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। विज्ञापन



सोमवार शाम करीब सात बजे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बनने की बात सामने आई। अब इसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दरअसल, सोमवार दोपहर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के खिलाफ मार्च निकाला था। इस दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी।सोमवार शाम करीब सात बजे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बनने की बात सामने आई। अब इसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। विज्ञापन विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट परिसर में सोमवार रात विपक्षी नेताओं के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया और महेश जेठमलानी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने इन मामलों का जल्द सुनवाई के लिए रखा है। सीजेआई ने याचिकाओं को गुरुवार, 15 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

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सीजेआई को ‘इस्तीफा दे दो’ कहने पर घिरी केरल कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की मांग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को निशाना बनाकर कांग्रेस के केरल इकाई की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सीजेआई को शिकायत भेजकर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने और जरूरी कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी गठबंधन के नेताओं के मार्च और नारेबाजी की खबरों की भी जांच कराने की मांग की है।



सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है?

वकील जिंदल ने कहा है कि कांग्रेस केरल की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट की जांच होनी चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि वह राजनीतिक आलोचना की सीमा में आता है या अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई पर विचार करने की जरूरत है। पोस्ट में लिखा गया था, 'प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका काम नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, जो इसे संभाल सके।' यह पोस्ट अब हटा दिया गया है।



अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 129 और अवमानना कानून की धारा 2(सी) का हवाला देते हुए कहा कि मामले के पूरे तथ्य और कानूनी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई कथित नारेबाजी और प्रदर्शन को लेकर सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश से जुड़े रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था के दस्तावेज और अन्य सबूत सुरक्षित रखने की भी मांग की है। साथ ही, यह पता लगाने का आग्रह किया है कि कहीं किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश तो नहीं किया गया या अदालत के कामकाज में बाधा तो नहीं पहुंचाई गई।



बार एसोसिएशन ने की बयान की निंदा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन भी सीजेआई के इस्तीफे की मांग वाले बयानों की निंदा कर चुके हैं। दोनों संगठनों ने चिंता जताई थी कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित कर सकती हैं और न्यायिक कामकाज में हस्तक्षेप का कारण बन सकती हैं।



सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में मार्च निकाला था। इसके बाद राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल की।



विपक्ष के खिलाफ चार केस दर्ज

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर चार प्राथमिकी दर्ज की हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तिलक मार्ग थाने में दो और मंदिर मार्ग तथा बाराखंभा थाने में एक-एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये मामले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसए) की धारा 163 के कथित उल्लंघन से जुड़े हैं। वहीं, जंतर-मंतर पर अचानक हुए प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों आशुतोष रांका और सौरव दास समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।