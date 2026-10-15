सुप्रीम कोर्ट: मतगणना का वीडियो न देने पर सुप्रीम फटकार, अदालत ने कहा- बहाने नहीं चलेंगे

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चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील शेषाद्री नायडू ने पीठ को जब बताया कि आयोग 2023 की मतगणना का वीडियो ढूढ़ंने में असमर्थ है, तो पीठ ने इस पर कड़ा ऐतराज और आश्चर्य व्यक्त किया। पीठ ने कहा, आयोग यह कैसे कह सकता है कि उसने अपना रिकॉर्ड खो दिया है? आपका पूरा उद्देश्य ही चुनाव कराना है, और आपके पास दस्तावेज सुरक्षित होने चाहिए।पीठ ने कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हां, हम इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने इसे निर्वाचित उम्मीदवार को दे दिया था? क्या आपके यहां रिकॉर्ड्स की कोई कस्टडी नहीं है? आपके पास जो कुछ भी है, उसे अगली तारीख 15 फरवरी 2027 पर पेश करें।2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा शृंगेरी सीट से महज 201 वोटों के बेहद मामूली अंतर से जीते थे। हालांकि, हाल ही में वोटों की दोबारा गिनती के बाद राजेगौड़ा को हटा दिया गया और भाजपा के डीएन जीवराज को अधिक वोट मिलने पर विजयी घोषित कर दिया गया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने राजेगौड़ा को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया था कि उनकी याचिका लंबित रहने तक वे विधायक बने रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी डीएन जीवराज खुद पोस्टल बैलेट पेपरों के साथ कथित छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं।