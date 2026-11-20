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सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली के आरके पुरम में पिछले 15 वर्षों से एक जगह रखी गई किताबों की तस्वीरों का जिक्र किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत इन पुस्तकों को लेकर अधिक चिंतित है। जस्टिस कुमार ने कहा, 'उन तस्वीरों और पुस्तकों की हालत देखिए। उन्हें बस ऐसे ही फेंक दिया गया है। जरा सोचिए कि आगे क्या होगा।'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्वत: संज्ञान मामले को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने रखा जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला उन्हें आवंटित न्यायिक कार्यसूची के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे सीजेआई के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है।अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगले आदेश तक इन पुस्तकों को कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 16 नवंबर को यह आश्वासन दिया गया था कि फिलहाल किताबें शिफ्ट नहीं होंगी, जो आगे भी जारी रहेगा।केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1969 से दिल्ली के शास्त्री भवन में चार मंजिलों पर संचालित हो रहा है। यहां करीब 8.5 लाख किताबें मौजूद हैं। केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। आरोप है कि करीब 8.5 लाख किताबों के सुरक्षित रखरखाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए बिना ही इन्हें शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी का भविष्य अनिश्चित हो गया था। मीडिया में इस अनिश्चितता से जुड़ी खबरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।