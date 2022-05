{"_id":"627320a49fd77f1313581b84","slug":"supreme-court-instruction-revaluation-notice-in-income-tax-act-is-not-invalid","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: आयकर अधिनियम में पुनर्मूल्यांकन नोटिस अमान्य नहीं, 9000 मुकदमों के बोझ से बची अदालतें","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 05 May 2022 06:26 AM IST