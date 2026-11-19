विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल को ही राजनीतिक दल मानकर फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दिए जाने के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी गई तो निर्वाचित सरकारों का बने रहना मुश्किल हो जाएगा। सिब्बल ने अपनी दलील में कहा, 'अगर ऐसा होने दिया गया तो कोई भी निर्वाचित सरकार टिक नहीं पाएगी।'शिवसेना विवाद की शुरुआत जून 2022 में हुई, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार चला रहे थे। शिंदे अपने साथ कई विधायकों को लेकर पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की।29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न दे दिया। उद्धव गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और मशाल चुनाव चिह्न मिला।विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा विधायकों की अयोग्यता और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों से जुड़ा है। उद्धव गुट का आरोप था कि शिंदे के साथ गए विधायकों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया और दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला उचित नहीं था और विधानसभा अध्यक्ष को दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला करना होगा।10 जनवरी 2024 को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और दोनों गुटों के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी। उद्धव गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब नवंबर 2026 में शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान मूल सवाल यह है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष विधायी दल यानी सदन में मौजूद विधायकों के गुट को ही राजनीतिक दल मान सकते हैं? शिंदे गुट का कहना है कि केवल बैठक में शामिल नहीं होना दल-बदल नहीं है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि विधायी दल और राजनीतिक दल की पहचान अलग-अलग है।