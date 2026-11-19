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अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क 24 डार्क वेब वेबसाइटों और पांच टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से मादक पदार्थों की बिक्री कर रहा था। अधिकारियों ने गुरुवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस ने इन 24 डार्क वेब वेबसाइटों और पांच टेलीग्राम ग्रुपों की पहचान की है। इन पर कोकीन, फेंटानिल, हेरोइन, एमडीएमए, केटामाइन और कैनबिस जैसे मादक पदार्थों का विज्ञापन किया जा रहा था।