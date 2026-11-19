गुजरात में बड़ी कार्रवाई: डार्क वेब पर ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, ऐसे हो रही थी मादक पदार्थों की बिक्री
पीटीआई, अहमदाबाद Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 19 Nov 2026 06:01 PM IST
सार
अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने डार्क वेब की 24 वेबसाइटों और पांच टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ड्रग्स बेचने वाले नेटवर्क का खुलासा किया। ग्रुप में 2,600 से अधिक सदस्य थे। यूपीआई, गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो से भुगतान होता था। एनडीपीएस और आईटी एक्ट में केस दर्ज है।
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विस्तार
अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क 24 डार्क वेब वेबसाइटों और पांच टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से मादक पदार्थों की बिक्री कर रहा था। अधिकारियों ने गुरुवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस ने इन 24 डार्क वेब वेबसाइटों और पांच टेलीग्राम ग्रुपों की पहचान की है। इन पर कोकीन, फेंटानिल, हेरोइन, एमडीएमए, केटामाइन और कैनबिस जैसे मादक पदार्थों का विज्ञापन किया जा रहा था।
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साइबर क्राइम पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने इस नेटवर्क का पता लगाया। इंस्पेक्टर डी जे जडेजा को कई टेलीग्राम आईडी और डार्क वेब पोर्टलों पर मादक पदार्थों के विज्ञापन की जानकारी मिली थी। 18 नवंबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ टेलीग्राम ग्रुपों में सैकड़ों सदस्य शामिल थे। एक ग्रुप, जिसका नाम 'सिंगापुर मार्केटप्लेस' था, उसमें 2,600 से अधिक सदस्य पाए गए।
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नेटवर्क का संचालन और भुगतान
इन ग्रुपों के संचालक ग्राहकों को ऑर्डर देने के निर्देश देते थे। वे अग्रिम भुगतान के तरीके भी बताते थे। भुगतान के लिए यूपीआई, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता था। पुलिस टीम ने खरीदार बनकर एक टेलीग्राम ग्रुप के संचालक से संपर्क किया। संचालक ने पुलिस टीम को ड्रग्स बेचने पर सहमति व्यक्त की।
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आगे की जांच और वित्तीय लेनदेन
पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) लवीना सिन्हा ने बताया कि पुलिस इस ड्रग नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि इन वेबसाइटों पर भुगतान का माध्यम आमतौर पर बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी होती है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संचालकों की पहचान के लिए जांच लगातार जारी है।
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साइबर क्राइम पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने इस नेटवर्क का पता लगाया। इंस्पेक्टर डी जे जडेजा को कई टेलीग्राम आईडी और डार्क वेब पोर्टलों पर मादक पदार्थों के विज्ञापन की जानकारी मिली थी। 18 नवंबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ टेलीग्राम ग्रुपों में सैकड़ों सदस्य शामिल थे। एक ग्रुप, जिसका नाम 'सिंगापुर मार्केटप्लेस' था, उसमें 2,600 से अधिक सदस्य पाए गए।
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नेटवर्क का संचालन और भुगतान
इन ग्रुपों के संचालक ग्राहकों को ऑर्डर देने के निर्देश देते थे। वे अग्रिम भुगतान के तरीके भी बताते थे। भुगतान के लिए यूपीआई, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता था। पुलिस टीम ने खरीदार बनकर एक टेलीग्राम ग्रुप के संचालक से संपर्क किया। संचालक ने पुलिस टीम को ड्रग्स बेचने पर सहमति व्यक्त की।
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आगे की जांच और वित्तीय लेनदेन
पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) लवीना सिन्हा ने बताया कि पुलिस इस ड्रग नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि इन वेबसाइटों पर भुगतान का माध्यम आमतौर पर बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी होती है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संचालकों की पहचान के लिए जांच लगातार जारी है।