राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को चेन्नई में 71 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की। यह मादक पदार्थ समुद्री मार्ग से श्रीलंका ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में दो मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह इस साल देश में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन जब्ती में से एक है।

चेन्नई में वाहन जांच के दौरान बरामद हुए पैकेट

डीआरआई ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। निदेशालय ने 71.24 किलोग्राम हेरोइन की एक बड़ी खेप को श्रीलंका तस्करी करने के प्रयास को विफल कर दिया। 17-18 नवंबर को चेन्नई में विशिष्ट खुफिया जानकारी पर गहन निगरानी की गई। इसके बाद एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। डीआरआई अधिकारियों ने चेन्नई में एक संदिग्ध वाहन और एक एस्कॉर्ट दोपहिया वाहन को रोका। वाहन की जांच करने पर 69 पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में 71.24 किलोग्राम सफेद पाउडर जैसा पदार्थ था, जिसकी पुष्टि हेरोइन के रूप में हुई। इस प्रतिबंधित सामग्री को बाद में जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह खेप चेन्नई को पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग करके तिरुचिरापल्ली के रास्ते श्रीलंका भेजी जानी थी। जब्त की गई हेरोइन का बाजार मूल्य 700 करोड़ रुपये बताया गया है।

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पूर्व सीएम का तीखा सवाल- क्या तमिलनाडु 'वाइस सिटी' बन रहा है?

पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस जब्ती के बाद तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार पर मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया। स्टालिन ने तमिलनाडु की तुलना 'वाइस सिटी' से की, जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियो गेम शृंखला की काल्पनिक अपराध-ग्रस्त जगह है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "टीवीके शासन में तमिलनाडु 'वाइस सिटी' में बदल रहा है!" स्टालिन ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ राज्य में पुलिस की पकड़ में आए बिना कैसे प्रवेश कर सकते हैं। पुलिस गृह विभाग के अधीन काम करती है, जिसका नेतृत्व विजय करते हैं।

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मादक पदार्थ तस्करी के अन्य मामले क्या हैं?

स्टालिन ने पिछले महीने नागपट्टिनम में एक समान मामले का भी उल्लेख किया। वहां टीवीके पदाधिकारी 'मेथ' भूपालन को एक कथित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। इस नेटवर्क में 270 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ शामिल थे। उस अभियान में 137 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की गई थी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु, जो कभी एक प्रमुख निवेश गंतव्य था, अब मादक पदार्थ तस्करों का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था में कथित खामियां, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बड़ी चोरियां और हिरासत में मौतें गिनाईं। स्टालिन ने कहा कि राज्य अब काल्पनिक वाइस सिटी जैसा दिखने लगा है।

पुलिस और एसटीएफ की भूमिका पर सवाल क्यों?

डीएमके प्रमुख ने राज्य के 65 सदस्यीय विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। यह बल मादक पदार्थ से निपटने के लिए गठित किया गया था। उन्होंने पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल से नवीनतम जब्ती पर स्पष्टीकरण मांगा। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी पुलिस महानिदेशक के कानून व्यवस्था के आकलन की आलोचना की, इसे जमीनी हकीकत से दूर एक "आत्म-प्रमाणपत्र" बताया। उदयनिधि ने पंजीकृत मादक पदार्थ मामलों में 74 फीसदी वृद्धि और स्कूलों-कॉलेजों के पास मादक पदार्थ की बढ़ती उपलब्धता पर चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि राज्य पुलिस ने डीआरआई के हस्तक्षेप तक भूपालन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी की भी आलोचना की, खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित कार्रवाइयों पर।