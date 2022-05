{"_id":"62848e584f5ed751b52a1b5c","slug":"supreme-court-grants-bail-to-indrani-mukherjea-prime-accused-in-sheena-bora-murder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sheena Bora murder case : इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या की है आरोपी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 18 May 2022 11:42 AM IST