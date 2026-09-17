फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Child Passport Rules 2026: Passport Valid for 5 Years or Until Age 18, Know the New Rules

बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा बदलाव: अब पांच साल या 18 साल की उम्र तक रहेगा वैध; जानें नए नियमों में क्या बदला?

Thu, 17 Sep 2026 10:10 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल अमर उजाला नेटवर्क, वाशिंगटन/लंदन
अमर उजाला नेटवर्क, वाशिंगटन/लंदन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 17 Sep 2026 10:10 PM IST
सार

विदेश मंत्रालय के नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी सामान्य भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा, इनमें जो अवधि पहले पूरी होगी वही लागू होगी। नए नियम 17 सितंबर से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पासपोर्ट सेवाओं की फीस भी बढ़ाई गई है। बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में क्या बदलाव हुआ है?

विज्ञापन
Child Passport Rules 2026: Passport Valid for 5 Years or Until Age 18, Know the New Rules
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को क्या छूट मिलेगी? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी पांच साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी।

विज्ञापन

नए नियम कब से लागू हुए हैं?

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियम 12(1ए) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अलावा नियम 8 में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है। अब अलग-अलग श्रेणी के आवेदन के लिए शुल्क नियमों की अनुसूची चार में तय राशि के अनुसार लिया जाएगा।

विज्ञापन

पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस कितनी बढ़ी?

  • वयस्क 36 पेज सामान्य पासपोर्ट: 1500 से बढ़कर 2,500 रुपये।
  • वयस्क 60 पेज सामान्य पासपोर्ट: 2000 से बढ़कर 3,500 रुपये।
  • वयस्क 36 पेज तत्काल पासपोर्ट: 3500 से बढ़कर 5,000 रुपये।
  • वयस्क 60 पेज तत्काल पासपोर्ट: 4000 से बढ़कर 6,000 रुपये।
  • वयस्क 60 पेज तत्काल रिप्लेसमेंट: 5500 से बढ़कर 8,500 रुपये।
  • नाबालिग 36 पेज सामान्य पासपोर्ट: 1000 से बढ़कर 1,750 रुपये।
  • नाबालिग 36 पेज तत्काल पासपोर्ट: 3000 से बढ़कर 4,250 रुपये।

 

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को क्या छूट मिलेगी?

आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी होने यानी री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी। बच्चों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी के बावजूद यह छूट ताजा पासपोर्ट आवेदन के मामले में उपलब्ध रहेगी। पासपोर्ट से जुड़ी नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य आवेदन के अलावा तत्काल सेवा, पासपोर्ट के नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट को बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

पासपोर्ट सेवाओं की फीस में कब से बदलाव हुआ?

पासपोर्ट से जुड़ी बढ़ी हुई फीस एक जुलाई से प्रभावी की गई थी। नई शुल्क व्यवस्था में ताजा पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और अन्य पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है। अब 17 सितंबर को अधिसूचित नए नियमों के साथ बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान लागू हो गया है। इससे 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब पांच साल या 18 साल की उम्र तक सीमित रहेगी, जो भी पहले हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed