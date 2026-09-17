{"_id":"6aac0bd1ac8169c2a40ab822","slug":"italy-pm-giorgia-meloni-birthday-wish-for-pm-modi-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खास अंदाज में दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, मांगी ये दुआएं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 76 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर दुनियाभर से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी कड़ी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मेलोनी ने अपने संदेश में पीएम मोदी को अपना मित्र बताते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता की कामना की।

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