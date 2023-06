Politics: सीतारमण ने गिनाए केंद्र के काम तो कांग्रेस ने किया पलटवार, चिदंबरम ने UPA सरकार को दिया श्रेय

वर्षों पहले हासिल की थी रैंक

कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त मंत्री ने दावा किया है कि भारत ने दूध, शहद, फल और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष रैंक हासिल की है। जबकि ये रैंक वर्षों पहले हासिल कर ली गई थी। सरकार बस रैंक को बरकरार रखे हुए है।



The Hon'ble Finance Minister has penned an article on the achievements of the Modi Government. Many examples she has cited are true as would be true of EVERY government that has ruled for 5 or 10 years



The FM has cited 5 examples of the Opposition taking the government to Court…