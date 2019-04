मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा को विशेष सीबीआई अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अदालत ने राबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को पांच लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा दोनों फिलहाल अंतरिम जमानत पर थे।

Special CBI court grants anticipatory bail plea to Robert Vadra in money laundering case. Court also allows anticipatory bail to his close aide Manoj Arora. Robert Vadra and Manoj Arora both were on interim bail currently. pic.twitter.com/K71SfleuUx