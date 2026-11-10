'राष्ट्रीय सुरक्षा में जनता की अहम भूमिका': पूर्व सीडीएस अनिल चौहान बोले- सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई जरूरी

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#WATCH | Delhi | Speaking on 'Strategic Culture of India and National Security' at SCNSS, JNU on November 3, former CDS General Anil Chauhan (Retd.) said, "No power can threaten the frontiers of a nation whose citizens are aware and informed. National security is about alertness, awareness and action. National security cannot remain a subject confined to the armed forces and govt officials. In a democracy, the people shape the climate in which the govt takes decisions..." — ANI (@ANI) November 10, 2026

जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने तीन नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 'भारत की रणनीतिक संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।पूर्व सीडीएस ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई से जुड़ी है। यह केवल सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों तक सीमित रहने वाला विषय नहीं हो सकता। लोकतंत्र में लोग वह माहौल तैयार करते हैं, जिसमें सरकार फैसले लेती है।"उन्होंने कहा कि जागरूक और जानकारी रखने वाले नागरिक किसी भी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी भी शामिल हो।पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में रणनीतिक सोच को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी केवल सेना और सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें विश्वविद्यालयों, नागरिकों और पूरे समाज की भागीदारी भी जरूरी है।उन्होंने भारतीय राजनीतिक विचार, शासन कला, सैन्य इतिहास, कूटनीति, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को अकादमिक चर्चा का हिस्सा बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों और सैन्य युद्ध महाविद्यालयों के बीच दूरी कम करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि रणनीतिक मामलों की समझ को देश की व्यापक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। चौहान ने कहा, "पहला काम रणनीतिक सोच को राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा बनाना है।"बदलती सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए पूर्व सीडीएस ने कॉग्निटिव वॉरफेयर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि डीपफेक, सूचनाओं में हेरफेर, लोगों की सोच प्रभावित करने वाले अभियान और सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज की धारणा बनाने और उसे प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव वॉरफेयर को केवल विचारों की लड़ाई या जनसंपर्क अभियान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इससे निपटने के लिए पूरे समाज में जागरूकता और मजबूती विकसित करना जरूरी है। चौहान ने कहा, "कॉग्निटिव वॉरफेयर केवल विचारों की लड़ाई नहीं है और न ही यह जनसंपर्क का अभ्यास है। इसकी समझ राष्ट्रीय मजबूती विकसित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बननी चाहिए।"उन्होंने आगाह किया कि तथ्यों की पुष्टि होने से पहले ही भ्रामक सूचनाओं का फैलना और लोगों की सोच को प्रभावित करना समाज में मतभेद बढ़ा सकता है। उनके मुताबिक, देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को इन नए खतरों और उनके प्रभावों को समझना होगा।