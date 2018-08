एनआरसी मुद्दे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एनआरसी रिपोर्ट के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद और 2 विधायक असम पहुंचे हैं। इन सभी को राज्य के सिलचर हवाई अड्डे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनआरसी ड्राफ्ट के खिलाफ अब खुलकर सरकार के सामने आ गई हैं।

Six Trinamool Congress MPs and two MLAs detained at Silchar Airport. More details awaited. #NRCAssam