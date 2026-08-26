{"_id":"6a8ed64f24cc81f9320c0203","slug":"raghopur-ganga-boat-accident-bhagalpur-ganga-boat-accident-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में पलटी मजदूरों से भरी नाव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Raghopur Ganga Boat Accident: नवगछिया के राघोपुर इलाके में गंगा नदी में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई है। मजदूरों को लेकर नदी पार कर रही नाव बीच गंगा की तेज धारा में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते कई मजदूर गंगा की तेज धार में बहने लगे। नाव पर कुल 18 मजदूर सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद 12 मजदूर किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन 6 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और लापता मजदूरों की तलाश शुरू कर दी गई।

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