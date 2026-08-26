{"_id":"6a8ed64f24cc81f9320c0203","slug":"raghopur-ganga-boat-accident-bhagalpur-ganga-boat-accident-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में पलटी मजदूरों से भरी नाव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में पलटी मजदूरों से भरी नाव
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 05:34 PM IST
Link Copied
Raghopur Ganga Boat Accident: नवगछिया के राघोपुर इलाके में गंगा नदी में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई है। मजदूरों को लेकर नदी पार कर रही नाव बीच गंगा की तेज धारा में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते कई मजदूर गंगा की तेज धार में बहने लगे। नाव पर कुल 18 मजदूर सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद 12 मजदूर किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन 6 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और लापता मजदूरों की तलाश शुरू कर दी गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।