वाइब्रेंट गुजरात समिट 2027: सीएम भूपेंद्र पटेल का कनाडा दौरा, उद्यमियों के साथ की बैठक; दिया निवेश का न्योता

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पहली बैठक टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TIE) के लगभग 30 प्रतिनिधियों के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों, उद्यमियों और टाई के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इनोवेशन इकोनॉमी बनाने के भविष्य के विजन पर चर्चा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में कनाडाई और गुजराती उद्यमों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य की मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेशक-अनुकूल नीतियों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के बारे में भी जानकारी दी।टाई टोरंटो की स्थापना साल 2000 में हुई थी। यह संगठन कनाडा सरकार और उद्योग जगत को दुनिया भर के सफल कनाडाई उद्यमियों से जोड़ने का काम करता है। इसके सदस्य सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हेल्थकेयर और टेलीकॉम जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी सदस्यों को वाइब्रेंट गुजरात समिट-2027 से पहले गुजरात में निवेश और इनोवेशन के अवसर तलाशने का निमंत्रण दिया।दूसरी बैठक कैनेडियन हिंदू चैंबर आफ कॉमर्स (CHCC) के साथ हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएचसीसी द्वारा वाइब्रेंट समिट-2027 में भाग लेने के लिए दिखाई गई उत्सुकता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सहभागिता से बी2बी जुड़ाव, निवेश और भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे, जो कनाडा और गुजरात के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएंगे।इन राउंड टेबल बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव एमके दास, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव टी नटराजन और उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव ममता वर्मा सहित प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सचिव भी शामिल हुए।