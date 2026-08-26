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Toxic Movie Review: रॉकिंग स्टार यश की 'टॉक्सिक' कितने करोड़ में बनी? जान लीजिए

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 26 Aug 2026 05:05 PM IST







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“500 करोड़ रुपये… और 3 घंटे 12 मिनट की फिल्म! यश की ‘Toxic’ रिलीज़ हो चुकी है लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में 500 करोड़ का धमाका है, या सिर्फ बड़े बजट और बड़े शोर का खेल? ... और पढ़ें

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