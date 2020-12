नए कोरोना का खौफ: ब्रिटेन से दिल्ली आए छह लोग संक्रमित, देश में अब तक 26

ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना के नए और घातर स्वरूप ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच जानकारी मिली है कि ब्रिटेन से दिल्ली आए छह लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में देश में ब्रिटेन से आए लोगों में अब तक कुल 26 संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि ये सभी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं।

Six passengers have tested positive for COVID19 at #Delhi airport today. Around 50 passengers have been advised for institutional quarantine.