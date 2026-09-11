ईडी: होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 44.75 करोड़ की संपत्ति जब्त; लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरसीटीसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 447500000 रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं। ईडी ने सीबीआई, द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' के तहत इस केस की जांच शुरू की थी।