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पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गोदाम में पहुंची थी। वहां कुछ लोगों के ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा।घायलों में प्रधान नगर थाने के सब-इंस्पेक्टर गौतम मल्लिक भी शामिल हैं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एमडी गुलफान उर्फ छोटन, एमडी फिरोज, एमडी शफीकुल उर्फ सफू, इरफान आलम, शफुकुल इस्लाम और एमडी सफिरुल उर्फ मासू के रूप में हुई है।इनके खिलाफ पुलिस पर हमला करने और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गोदाम में काफी समय से गौवंशों की खाल और शरीर के अंग रखे जा रहे थे। बजरंग दल के सदस्यों की ओर से भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची थी।पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के एक समूह (जो गोदाम से जुड़े थे) के बीच बहस हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। पुलिस का आरोप है कि कुछ लोगों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।वहीं, गोदाम से जुड़े लोगों का दावा है कि पुलिसकर्मी और बजरंग दल के सदस्य गेट तोड़कर जबरन परिसर में घुस आए और उन्होंने ही हिंसा शुरू की। पुलिस ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद छह आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की जांच अभी जारी है।सिलीगुड़ी में हिंदू संगठन के नेताओं में से एक विक्रमादित्य मंडल ने कहा, "जब मुख्यमंत्री ने खुद यह घोषणा की है कि कोई भी गोवंश को हाथ नहीं लगा सकता और पुलिस पर हमला होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो फिर इन लोगों को ऐसी हरकत करने की हिम्मत कहां से मिलती है। पुलिस पर हमला किया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पश्चिम बंगाल में गोहत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"