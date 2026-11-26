त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के लिए बुधवार (25 नवंबर) को प्रचार थम गया। राज्य में 27 नवंबर 2026 को मतदान होगा। इन चुनावों में अगरतला नगर निगम (AMC) समेत कुल 21 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में चुनाव होने थे। हालांकि, इनमें से पांच निकायों में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। ऐसे में अब केवल 16 क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जरूरी इंतजाम करने का भरोसा दिया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निकाय चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कंपनियों को अलग-अलग इलाकों में तैनात किया जा रहा है। पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक ने बताया कि पश्चिम जिले में सीएपीएफ की 15 कंपनियां मौजूद हैं। इन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा के तहत अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। जगह-जगह चेकिंग पॉइंट और पुलिस पिकेट भी लगाए गए हैं।

गुजरात: दोसांझ के कॉन्सर्ट में दिल्ली के दो चोर गिरफ्तार

गुजरात में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में मोबाइल चोरी के आरोप में दिल्ली के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 4.3 लाख रुपये के 11 महंगे फोन बरामद किए हैं। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए कॉन्सर्ट के चार टिकट 24 हजार रुपये में खरीदे थे। खुफिया सूचना पर स्थानीय अपराध शाखा ने निगरानी कर उन्हें स्टेडियम के पास से पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद असद और अशरफ हुसैन निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। दोनों टैक्सी से अहमदाबाद पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार, अब तक फोन चोरी की कम से कम 10 शिकायतें मिली हैं। बरामद मोबाइल में सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, आईफोन 17 प्रो मैक्स व आईफोन 16 जैसे महंगे मॉडल शामिल हैं।



व्यावसायिक शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की तैयारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026 की पहली संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशों में परिसर स्थापित करने पर बात हुई। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने पर भी विचार किया गया। सदस्यों ने व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने की मांग रखी। उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक पहचान दिलाने पर भी जोर दिया। विदेशों में भारतीय शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के विस्तार की भी मांग की गई। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का इतिहास समृद्ध रहा है। इसका विश्व स्तर पर लंबे समय से प्रभाव रहा है। भारत का मकसद इसकी वैश्विक पहुंच बढ़ाना है।



अभी देश में 21 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान चल रहे: अभी भारत में लगभग 21 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हैं। 17 विदेशी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुके हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली के विश्वविद्यालय शामिल हैं। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी और स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव टीके अनिल कुमार भी उपस्थित रहे।