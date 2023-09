West Bengal: तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, अभिषेक बनर्जी बोले- ट्रेन रद्द करना उनके डर को दिखा रहा

उन्होंने कहा कि भाजपा का पश्चिम बंगाल के लोगों से डरते हुए देखना अच्छा लग रहा है।



SHOCKING DISPLAY OF DECEIT: The BJP govt shamelessly denied to provide a special train after accepting the deposit. This blatant obstruction of WB's right to protest for their rightful dues is a glaring testament to their FEAR.