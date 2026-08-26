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तेलंगाना के सूर्यापेट में बस-ट्रक की भिड़ंत: हादसे में छह मौतें, कई लोग घायल; बस में 43 यात्री थे सवार

Wed, 26 Aug 2026 07:22 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 26 Aug 2026 07:22 AM IST
सार

तेलंगाना के सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसे की खबर है। निजी बस और ट्रक की भिड़ंत में छह लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा बुधवार सुबह करीब 5.20 बजे हुआ। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

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Suryapet Telangana Bus-truck collision Many dead several injured 40 plus passengers on board rescue updates
तेलंगाना में सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तेलंगाना के सूर्यापेट में सुबह करीब 5:20 बजे एक प्राइवेट ट्रैवल बस और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने बताया कि स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस में कुल 43 यात्री सवार थे। 
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पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के मुताबिक बस, हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। दुर्घटना सूर्यापेट के दुर्गापुरम स्टेज के पास हुई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जाहिर किया है। तेलंगाना सीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा कि एक प्राइवेट बस कोडाड मंडल के द्वारकुंटा में एक कंटेनर से टकरा गई। मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले। 
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