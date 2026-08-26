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Delhi Lakshmi Yojana : दिल्ली लक्ष्मी योजना की आज पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी जारी!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Wed, 26 Aug 2026 07:00 AM IST
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दिल्ली सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी पहल ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत बुधवार को राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करीब 4,000 लाभार्थी महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस आयोजन को योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कार्यक्रम को लेकर दिल्ली सरकार और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक पत्र प्रदान करेंगी। इन पत्रों के माध्यम से महिलाओं को योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान बताया गया है। योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हजारों महिलाओं की भागीदारी की संभावना है। मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे जाने के साथ योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में भी योगदान दे सकेंगी।
दिल्ली सरकार के लिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से भी जोड़कर देखी जा रही है। आने वाले समय में योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिलता है और आर्थिक सहायता उनके जीवन में कितना बदलाव लाती है, यह इसके प्रभाव का महत्वपूर्ण पैमाना होगा। फिलहाल तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला यह कार्यक्रम दिल्ली की महिलाओं के लिए योजना के औपचारिक लाभ वितरण की दिशा में एक अहम अवसर माना जा रहा है।
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