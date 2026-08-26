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Updates: नौसेना में 31 को शामिल होगा दूसरा DSV निपुण; जहाज डूबने के 100+ घंटे बाद भी 22 नाविकों का सुराग नहीं

Wed, 26 Aug 2026 07:16 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 26 Aug 2026 07:16 AM IST
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National Updates Indian Navy DSV Nipun 31 Aug Odisha Ocean Winner Rescue op north east west south hindi news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
भारतीय नौसेना का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) निपुण 31 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा। यह आधुनिक डाइविंग प्रणाली और पानी के अंदर काम करने की क्षमताओं से लैस है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस पोत के शामिल होने से भारत के समुद्री इलाकों में खास गोताखोरी और पानी के अंदर किए जाने वाले मिशन को पूरा करने की नौसेना की क्षमता और मजबूत होगी।
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ओडिशा के तट पर डूबे जहाज का एमरजेंसी बीकन मिला, 22 नाविकों का सुराग नहीं
ओडिशा तट के पास 22 अगस्त को डूबे पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज के लापता 22 नाविकों की तलाश में भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का बचाव अभियान जारी है। तलाशी के दौरान जहाज का एक एमरजेंसी बीकन व लाइफबोट बरामद कर ली गई, हालांकि अभी तक 22 नाविकों का कोई सुराग नहीं मिला। 22 अगस्त को लाइफराफ्ट पर तैर रहे दो चीनी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। जहाज एमवी ओशन विनर पर 24 सवार थे। यह जहाज 72,000 टन लौह अयस्क (iron ore) लेकर सिंगापुर के रास्ते चीन जा रहा था।
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