Maharashtra: शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज पहुंचेंगे अयोध्या, पहली बार अकेले करेंगे रामलला के दर्शन 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे व मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या आ रहे हैं। वह महाराष्ट्र स्थित अपने घर से रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, पहले वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक, आदित्य ठाकरे तीसरी बार अयोध्या का दौरा करेंगे। हालांकि, यह पहली बार है जब वे अकेले यहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे 24 नवंबर, 2018 और सात मार्च, 2020 को भी अयोध्या आ चुके हैं। हालांकि, दोनों बार उनके पिता उद्धव ठाकरे उनके साथ थे।

#WATCH | Maharashtra Minister and Shiv Sena leader Aaditya Thackeray leaves from his residence in Mumbai. He will visit Ayodhya in Uttar Pradesh today. pic.twitter.com/m3oBNwSP6n