नौसेना को मिले दो स्वदेशी आरओवी: समुद्र के नीचे निगरानी, टोह लेने जैसे कामों को मिलेगी मजबूती

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इस आरओवी को ट्राउट नाम दिया गया है। ट्राउट, नदी या झरनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की बड़ी मछली है। बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, ट्राउट भारत में बना पहला मिलिट्री-ग्रेड आरओवी है। इसे नौसेना के अभियानों के लिए सैन्य मानकों के हिसाब से डिजाइन, विकास, विनिर्माण और क्वालिफाई किया गया है। भारतीय नौसेना ने इस प्रकार के पांच आरओवी के ऑर्डर दिए हैं, जिसके तहत प्राथमिक तौर पर दो की आपूर्ति की गई है।आईआरओवी के सीईओ व को-फाउंडर जॉन्स टी. मथाई ने भारतीय नौसेना को ट्राउट प्रणाली की आपूर्ति को आईआरओवी के सफर में एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था और अब भारतीय नौसेना के मिशन के लिए तैयार अंडरवाटर रोबोटिक प्लेटफॉर्म बन गया है।