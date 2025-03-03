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Maharashtra: लातूर में किसान ने की आत्महत्या, परिजनों का दावा- कर्ज के चलते उठाया आत्मघाती कदम

Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
नितिन गौतम अमर उजाला, मुंबई
अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के लातूर जिले के पालशी गांव में 60 वर्षीय एक किसान ने आत्महत्या कर ली। पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से के करीब 80 प्रतिशत तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। मृतक की पहचान जीवन गव्हाणे के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का दावा है कि फसल खराब होने के कारण उन पर करीब 1.90 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। इसमें लगभग 90,000 रुपये एक निजी बैंक के और करीब एक लाख रुपये साहूकार के बकाया थे। 
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परिजनों के मुताबिक, इसी कर्ज के बोझ के चलते उन्होंने मंगलवार रात यह कदम उठाया। किसान ने पालशी गांव में अपने खेत में एक पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। रेणापुर थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है, लेकिन इसके पीछे की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।'
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पानी की टंकी में डूबने से पांच वर्षीय बच्चे की मौत

महाराष्ट्र के लातूर में बुधवार को पांच वर्षीय एक बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी वह खुली पानी की टंकी में गिर गया। मृतक की पहचान शांतनु वरवटे के रूप में हुई है। वह अपनी मां के साथ काशीलिंगेश्वर नगर स्थित नाना-नानी के घर आया हुआ था। उसके माता-पिता पुणे में रहते हैं।

पुलिस निरीक्षक अरविंद पवार ने पीटीआई को बताया, 'मंगलवार को वह घर के पास अन्य बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। इसी दौरान वह दुर्घटनावश पास के परिसर में बनी पानी की टंकी में गिर गया।' बच्चे को टंकी से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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