शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी से सवाल, क्या सरकार ने चीनी एप को प्रतिबंधित किया है?

Hon'ble PM @narendramodi Sir, confusion continues.... first a viral social media report that there has been a ban on certain Chinese apps in India. It also claims that #NIC under Ministry of Electronics & IT @Gol_MeitY had also issued restrictions for the functioning of some — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 25, 2020

Chinese apps. However, #PIB, Fact Checker @PIBFactCheck the Govt's official Fact Checker, rejected it as a Fake claiming no such instructions were ever given. All these reports coming during the tense situation between #IndoChina. Why Sir, these confusions & contradictions? They — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 25, 2020

Claim: A viral message of an order allegedly from NIC claims that @GoI_Meity has prohibited some apps from being made available on App Stores. #PIBFactCheck: The Order is #Fake. No such instruction has been given by @GoI_MeitY or NIC. pic.twitter.com/Dt7rMR7nIz — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 19, 2020

अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीटर पर टैग करते हुए उनसे भारत में चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। सिन्हा ने अपने पहले ट्वीट में कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भ्रम बरकरार है...एक सोशल मीडिया रिपोर्ट पर देखा कि भारत में कुछ चीनी एप पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत एनआईसी ने कुछ चीनी एप के भारत में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है।'अपने दूसरे ट्वीट में सिन्हा ने कहा, 'हालांकि, पीआईबी के फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। ये सभी रिपोर्ट भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान आ रही हैं। सर ये भ्रम और विरोधाभास क्यों है? ऐसी रिपोर्ट भ्रामक सी लग रही हैं।' उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जरूरी कार्रवाई करने को कहा।पीआईबी के संदर्भ में ट्वीट 19 जून को पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।मंगलवार को कांग्रेस नेता ने सीमा विवाद को लेकर ट्वीट किया और पीएम मोदी से लोगों के बीच भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर पैदा हुए विरोधाभास पर सवाल किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे देश भ्रम में है और उसे पता नहीं है कि किस बात पर यकीन किया जाए।सिन्हा ने कहा, 'हम आपसे इस क्रूर हमले और हमारे 20 बहादुरों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर जवाब चाहते हैं। आशा और प्रार्थना है कि आप इस मुद्दे पर जल्द जवाब देंगे, बिना किसी और देरी के। इन कठिन समय में राष्ट्र आपके साथ एकजुट है। जय हिंद!'