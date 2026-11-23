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केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी को विकास के काम पर ध्यान देना चाहिए। राज्य के सामने विकास की बड़ी चुनौती है। ऐसे में राजनीतिक झगड़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।