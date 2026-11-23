'केरल के विकास पर ध्यान दें, सियासी झगड़े छोड़ें'; थरूर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी सलाह; जानें क्या कहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 23 Nov 2026 12:47 PM IST
सार
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया कि केरल की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने पिछली सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा। साथ ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी सलाह दी। क्या-क्या कहा? पढ़िए रिपोर्ट।
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विस्तार
केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी को विकास के काम पर ध्यान देना चाहिए। राज्य के सामने विकास की बड़ी चुनौती है। ऐसे में राजनीतिक झगड़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
केरल की आर्थिक हालत पर क्या बोले थरूर?
थरूर ने तिरुवनंतपुरम में यह बात कही। उन्होंने कहा, मेरे अपने साथियों को मेरी सलाह है कि वे काम पूरा करने पर ध्यान दें। हमारे सामने विकास की बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी हालत ऐसी है कि राज्य लगभग दिवालिया होने की स्थिति में है। इसकी बड़ी वजह पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की गंभीर लापरवाही और नाकामी है। उसने केरल की आर्थिक स्थिति को बेहद खराब कर दिया है।
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उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमें आगे आना होगा। निवेश लाना होगा। नियमों की उन रुकावटों को हटाना होगा, जो विकास में बाधा बन रही हैं। हमें अपने राज्य में विकास और तरक्की के रास्ते खोलने होंगे। इनके बिना केरल खुशहाल नहीं हो सकता।
विकास के लिए क्या करने की जरूरत?
थरूर ने कहा, केरल में हमारे पास बहुत अच्छे विचार हैं। यहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक सभी का सहयोग न मिले। भविष्य पर लगातार ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए मैं सच कहूं तो राजनीतिक झगड़ों पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पार्टी में संगठन से जुड़े दूसरे लोग इन सभी मामलों को संभालेंगे।
उन्होंने कहा, अभी मेरी रुचि केरल में विकास, तरक्की और राज्य की खुशहाली पर है। जब भी मैं केरल में होता हूं, मेरी बैठकों और बातचीत का यही मुद्दा रहता है। मेरा मानना है कि हममें से ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री के इन कामों में उनका साथ देना चाहिए।
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केरल की आर्थिक हालत पर क्या बोले थरूर?
थरूर ने तिरुवनंतपुरम में यह बात कही। उन्होंने कहा, मेरे अपने साथियों को मेरी सलाह है कि वे काम पूरा करने पर ध्यान दें। हमारे सामने विकास की बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी हालत ऐसी है कि राज्य लगभग दिवालिया होने की स्थिति में है। इसकी बड़ी वजह पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की गंभीर लापरवाही और नाकामी है। उसने केरल की आर्थिक स्थिति को बेहद खराब कर दिया है।
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उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमें आगे आना होगा। निवेश लाना होगा। नियमों की उन रुकावटों को हटाना होगा, जो विकास में बाधा बन रही हैं। हमें अपने राज्य में विकास और तरक्की के रास्ते खोलने होंगे। इनके बिना केरल खुशहाल नहीं हो सकता।
विकास के लिए क्या करने की जरूरत?
थरूर ने कहा, केरल में हमारे पास बहुत अच्छे विचार हैं। यहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक सभी का सहयोग न मिले। भविष्य पर लगातार ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए मैं सच कहूं तो राजनीतिक झगड़ों पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पार्टी में संगठन से जुड़े दूसरे लोग इन सभी मामलों को संभालेंगे।
उन्होंने कहा, अभी मेरी रुचि केरल में विकास, तरक्की और राज्य की खुशहाली पर है। जब भी मैं केरल में होता हूं, मेरी बैठकों और बातचीत का यही मुद्दा रहता है। मेरा मानना है कि हममें से ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री के इन कामों में उनका साथ देना चाहिए।