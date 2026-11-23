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दोषी ठहराए गए लोग सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थे। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाएगी। एझिमाला में सीपीआई(एम) शाखा सचिव रहे धनराज की 11 जुलाई 2016 को हत्या कर दी गई थी। उस समय वे रमनथली में अपने घर लौट रहे थे।अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावरों का एक समूह मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने धनराज के घर के पास उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी मां तथा पत्नी के सामने ही उन्हें काट-काटकर मार डाला। इस मामले में कुल 20 भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, इनमें से 19 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चला, क्योंकि 12वें आरोपी सी. बीजू (जिसे चुराकाट्टू बीजू के नाम से भी जाना जाता था) की बाद में हत्या कर दी गई थी।इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर 2025 को शुरू हुई। अदालत ने 43 गवाहों के बयान दर्ज किए, जबकि सुनवाई के दौरान 177 दस्तावेज और 33 भौतिक साक्ष्य पेश किए गए। शुरुआत में इस मामले की जांच पयन्नूर के तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर वी. रामेशन ने की थी। बाद में एम.पी. असद ने जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की।हाल ही में यह हत्या का मामला फिर से राजनीतिक चर्चा में आ गया, जब सीपीआई(एम) जिला समिति के पूर्व सदस्य वी. कुन्हीकृष्णन ने आरोप लगाया कि धनराज की "शहादत" के नाम पर जुटाए गए फंड में गड़बड़ी हुई है। बाद में कुन्हीकृष्णन को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद, वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के समर्थन से पयन्नूर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते।