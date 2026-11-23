धनराज हत्याकांड: 10 साल पहले माकपा नेता की हत्या पर अदालत का फैसला, तीन भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता दोषी करार
पीटीआई, कन्नूर। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 23 Nov 2026 12:55 PM IST
सार
केरल में 2016 में माकपा नेता सी.वी. धनराज की हत्या के मामले में अदालत ने 10 साल बाद तीन भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है, जबकि 16 आरोपियों को बरी कर दिया। धनराज की 11 जुलाई 2016 को घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
विस्तार
केरल को सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने 2016 में पयन्नूर में सीपीआई(एम) नेता सी.वी. धनराज की हत्या के मामले में तीन भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया, जबकि 16 अन्य को बरी कर दिया। तलिपरम्बा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.एन. प्रशांत ने टी.पी. बीजू (34), एम. विपिन (34) और एम. वैशाख (31) को दोषी पाया। इनमें से विपिन और वैशाख भाई हैं।
क्या है पूरा मामला?
दोषी ठहराए गए लोग सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थे। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाएगी। एझिमाला में सीपीआई(एम) शाखा सचिव रहे धनराज की 11 जुलाई 2016 को हत्या कर दी गई थी। उस समय वे रमनथली में अपने घर लौट रहे थे।
अभियोजन पक्ष ने क्या बताया?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावरों का एक समूह मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने धनराज के घर के पास उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी मां तथा पत्नी के सामने ही उन्हें काट-काटकर मार डाला। इस मामले में कुल 20 भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, इनमें से 19 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चला, क्योंकि 12वें आरोपी सी. बीजू (जिसे चुराकाट्टू बीजू के नाम से भी जाना जाता था) की बाद में हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर 2025 को शुरू हुई। अदालत ने 43 गवाहों के बयान दर्ज किए, जबकि सुनवाई के दौरान 177 दस्तावेज और 33 भौतिक साक्ष्य पेश किए गए। शुरुआत में इस मामले की जांच पयन्नूर के तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर वी. रामेशन ने की थी। बाद में एम.पी. असद ने जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की।
वी. कुन्हीकृष्णन ने क्या आरोप लगाए?
हाल ही में यह हत्या का मामला फिर से राजनीतिक चर्चा में आ गया, जब सीपीआई(एम) जिला समिति के पूर्व सदस्य वी. कुन्हीकृष्णन ने आरोप लगाया कि धनराज की "शहादत" के नाम पर जुटाए गए फंड में गड़बड़ी हुई है। बाद में कुन्हीकृष्णन को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद, वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के समर्थन से पयन्नूर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते।
विज्ञापन
क्या है पूरा मामला?
दोषी ठहराए गए लोग सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थे। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाएगी। एझिमाला में सीपीआई(एम) शाखा सचिव रहे धनराज की 11 जुलाई 2016 को हत्या कर दी गई थी। उस समय वे रमनथली में अपने घर लौट रहे थे।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने क्या बताया?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावरों का एक समूह मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने धनराज के घर के पास उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी मां तथा पत्नी के सामने ही उन्हें काट-काटकर मार डाला। इस मामले में कुल 20 भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, इनमें से 19 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चला, क्योंकि 12वें आरोपी सी. बीजू (जिसे चुराकाट्टू बीजू के नाम से भी जाना जाता था) की बाद में हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर 2025 को शुरू हुई। अदालत ने 43 गवाहों के बयान दर्ज किए, जबकि सुनवाई के दौरान 177 दस्तावेज और 33 भौतिक साक्ष्य पेश किए गए। शुरुआत में इस मामले की जांच पयन्नूर के तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर वी. रामेशन ने की थी। बाद में एम.पी. असद ने जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की।
वी. कुन्हीकृष्णन ने क्या आरोप लगाए?
हाल ही में यह हत्या का मामला फिर से राजनीतिक चर्चा में आ गया, जब सीपीआई(एम) जिला समिति के पूर्व सदस्य वी. कुन्हीकृष्णन ने आरोप लगाया कि धनराज की "शहादत" के नाम पर जुटाए गए फंड में गड़बड़ी हुई है। बाद में कुन्हीकृष्णन को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद, वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के समर्थन से पयन्नूर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते।