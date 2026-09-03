'मुश्किल में है अर्थव्यवस्था, सरकार दिखा रही सुंदर तस्वीर': जीडीपी के आकड़ों पर शरद पवार का तंज, सरकार को घेरा

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर महंगाई और आर्थिक मुश्किलों जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, NEET मामलों में न्यायपालिका के फैसले, शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर भी अपनी राय रखी। पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बारामती दौरे, चीनी के आयात, गन्ना किसानों की स्थिति और मराठवाड़ा में सूखे की आशंका पर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने दूध में मिलावट रोकने के लिए FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की कार्रवाई का समर्थन किया।

विज्ञापन