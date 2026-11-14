केरलम: बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुंबई में फिल्मी सितारों पर कैसे रखता था नजर?

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आरोपी गुरुमूर्ति, जो तमिलनाडु का रहने वाला है, उसको गुरुवार रात त्रिशूर सिटी पुलिस की एक विशेष टीम ने ओट्टापालम से गिरफ्तार किया। वहां वह एक दूध के बूथ पर काम कर रहा था, जो स्थानीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है।पुलिस ने बताया कि ओट्टापालम आने से पहले वह नवी मुंबई, महाराष्ट्र के भरत खांडिवली वेस्ट इलाके में रहता था। पुलिस के अनुसार, खुफिया जानकारी मिलने के बाद कि बिश्नोई गिरोह से जुड़े कुछ लोग केरलम में छिपे हो सकते हैं, त्रिशूर ईस्ट पुलिस थाने में गुरुवार को एक मामला दर्ज किया गया।पुलिस ने बताया कि यह गिरोह हत्या और जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) के कई मामलों में शामिल है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच से पता चला है कि गुरुमूर्ति मुंबई में एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता था। वह फिल्म सितारों की तस्वीरें लेता था और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था।पुलिस ने बताया कि इन तस्वीरों और सितारों की गतिविधियों की जानकारी कथित तौर पर विदेश में बैठे बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को भेजी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बदले में, गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर तमिलनाडु के उडुमलपेट में उसकी पत्नी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे।शुक्रवार को एक अदालत ने गुरुमूर्ति को पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि जांच के सिलसिले में पुलिस उसे उडुमलपेट ले जाने की योजना बना रही है। जांच के तहत, पुलिस उसकी पत्नी के बैंक खाते का विवरण भी हासिल करने की कोशिश कर रही है।पुलिस ने बताया कि देश भर में बिश्नोई गिरोह द्वारा की गई हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली जैसी आपराधिक गतिविधियों में उसकी कथित संलिप्तता का पता लगाने के लिए उससे विस्तृत पूछताछ और सबूत जुटाने की जरूरत है।यह मामला 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया है, जो आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने, प्रयास करने या उनमें मदद करने से संबंधित है। गुरुमूर्ति पिछले कई महीनों से ओट्टापालम इलाके में रह रहा था और काम कर रहा था। पुलिस ने जांच में केरलम आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) की मदद मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बारे में केंद्रीय एजेंसियों को भी जानकारी दी जाएगी।