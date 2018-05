बीजेपी नेता को महंगी पड़ी महिला पत्रकार पर विवादित टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के भाजपा नेता एस वीई शेखर वेंकटरमण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिला पत्रकार पर विवादित टिप्पणी देने वाले इस भाजपा नेता को एक जून तक गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने महिला पत्रकार के गाल को छूने की बात इतनी तूल पकड़ी कि उन्हें सोशल मीडिया पर किरकिरी का सामना करना पड़ा था जिसके बाद राज्यपाल को महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम से माफी मांगनी पड़ी थी। इस मामले में तमिलनाडु के भाजपा नेता एस. वीई. शेखर वेंकटरमण कूद पड़े थे और उन्होंने अपने फेसबुक वाल पर महिला पत्रकारों को लेकर विवादित पोस्ट लिख दिया था। भाजपा नेता ने लिखा कि राज्यपाल को उस महिला को छूने के बाद 'अपने हाथ फिनाइल से धोने चाहिए थे।'

Supreme Court stays the arrest of BJP leader S Ve Shekher till 1st June in connection with the alleged derogatory remarks he made against women journalists on Facebook