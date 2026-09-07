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Bye Elections: छह अक्टूबर को सियासी इम्तिहान: नंदीग्राम समेत छह सीटों पर उपचुनाव, जानें कैसे खाली हुईं सीटें

Mon, 07 Sep 2026 06:04 PM IST
राहुल कुमार एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 07 Sep 2026 06:04 PM IST
सार

चुनाव आयोग ने विधानसभा की पांच और लोकसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान किया है। इन सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान और 9 को मतगणना होगी। ये सीटें संबंधित जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

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Bypolls to Five Assembly Seats in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, One Lok Sabha Seat in Assam on Octob
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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चुनाव आयोग ने देश में खाली पड़ी छह विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक, इन सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उपचुनाव के एलान के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने और उम्मीदवारों के नामों को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
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चुनाव कार्यक्रम

चुनाव प्रक्रिया तारीख
राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 9 सितंबर 2026 (बुधवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 (बुधवार)
नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 (शनिवार)
मतदान की तारीख 6 अक्तूबर 2026 (मंगलवार)
मतगणना की तारीख 9 अक्तूबर 2026 (शुक्रवार)
चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 11 अक्तूबर 2026 (रविवार)

इन राज्यों की सीटों पर होगा उपचुनाव
चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु की मदुरांतकम (एससी) और धारापुरम (एससी) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर तथा नंदीग्राम विधानसभा सीट भी उपचुनाव के दायरे में हैं। इसके साथ ही असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इस तरह कुल छह विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
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इस्तीफों के बाद खाली हुईं सीटें
इन सभी सीटों के रिक्त होने की अलग-अलग वजहें हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम विधानसभा सीट मारागाथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं, धारापुरम विधानसभा सीट पी. सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई। पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट हुमायूं कबीर और नंदीग्राम विधानसभा सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई।
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नगांव लोकसभा सीट भी चुनावी मैदान में
असम की नगांव लोकसभा सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। लोकसभा सीट होने के कारण यहां होने वाले चुनाव पर राज्य की सियासत के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी।


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6 अक्टूबर को वोटिंग, 9 को मतगणना
चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। उपचुनाव के एलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन, प्रचार रणनीति और स्थानीय मुद्दों को लेकर तैयारी शुरू करेंगे। इन सीटों के नतीजे संबंधित राज्यों की स्थानीय राजनीति पर असर डालने के साथ-साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।
Bypolls to Five Assembly Seats in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, One Lok Sabha Seat in Assam on Octob
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