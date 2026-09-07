केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा: साजिश में शामिल था ये करीबी शख्स, सिया को कैसे जानता था? पुलिस ने खोले कई राज

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पुलिस के अनुसार, 18 जून को सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अग्रवाल को लोहगढ़ किले से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 23 वर्षीय हांगे तीसरा आरोपी है। वह चौधरी का करीबी दोस्त है।पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा, "जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और बरामद किए गए डेटा के आधार पर पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश में रितेश हांगे की कथित भूमिका सामने आई है। डेटा से जो भी जानकारी मिली, उसमें उसके खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं।"अधिकारी के मुताबिक, हांगे और चौधरी के बीच लगातार बातचीत होती थी। जांच में सामने आया है कि चौधरी ने हांगे से हत्या की योजना पर चर्चा की थी और हत्या के बाद की घटनाओं समेत घटनाक्रम की जानकारी भी उसे देता रहा। गिल ने कहा, "पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि वारदात के दिन हांगे घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं। हालांकि, वह साजिश में निश्चित रूप से शामिल था।"उन्होंने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि हांगे को केवल हत्या की योजना की जानकारी ही नहीं थी, बल्कि उसने साजिश की योजना बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पुलिस के अनुसार, हांगे और चौधरी ने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। हांगे, गोयल को भी जानता था। गिल ने कहा कि चौधरी और हांगे के बीच अगर कोई वित्तीय लेन-देन हुआ था तो उसकी जांच अभी की जानी बाकी है।