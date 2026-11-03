'दोनों गुटों पर खतरा': एनसीपी में खटास की खबरों पर बोले राउत, शाह पर लगाया महाराष्ट्र को कमजोर करने का आरोप?

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उन्होंने कहा कि अजित पवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अनाथ हो गई है और अब यह केवल शरद पवार की पार्टी है। राउत ने शिवसेना को लेकर भी कहा कि असली शिवसेना केवल उद्धव ठाकरे की है। उनके मुताबिक, दोनों दलों के नेता भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।शिवसेना नेता संजय राउत ने एक अन्य बयान में दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन बयानों के जरिए शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने भाजपा, केंद्र सरकार और एनसीपी के दोनों गुटों पर निशाना साधा।संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी चर्चा की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहता है। राउत ने तेलंगाना में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले ही उसे बचाने की बात कर रहे हैं।राउत ने कहा, 'हम चर्चा की मांग नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल तेलंगाना में लोकतंत्र बचाने के नाम पर रैली की गई। यह रैली उन लोगों ने आयोजित की थी, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि वे आखिर किससे लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं?'