सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ तीन फरवरी को करेगी मामले पर सुनवाई

सबरीमाला मंदिर मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि आगामी तीन फरवरी को नौ जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यही पीठ मामले की सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट धार्मिक आस्था और महिलाओं के अधिकार को लेकर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश पर भी सुनवाई करेगी।

