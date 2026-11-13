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मुंबई: कोस्टल रोड टनल में छह वाहनों के बीच भीषण टक्कर, कई कारें क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं

Fri, 13 Nov 2026 08:59 AM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 13 Nov 2026 08:59 AM IST
सार

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में शुक्रवार देर रात कोस्टल रोड टनल के उत्तर दिशा वाले मार्ग पर छह वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। वहीं, इससे पहले मालवणी में पटाखे की दुकान में आग लगने और स्लैब गिरने से 16 वर्षीय किशोर शहनवाज नियाज खान की मौत हो गई थी।

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Mumbai: Police arrive at the Coastal Road tunnel after a collision involving six vehicles
मरीन ड्राइव इलाके में देर रात हादसा। - फोटो : आईएएनएस

विस्तार
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मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में देर रात छह वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ है। हालांकि, हादसे में वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हादसा मुंबई के मरीन ड्राइव यातायात विभाग की सीमा में आने वाले कोस्टल रोड सुरंग के उत्तर दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ।

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रात 2:33 बजे हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस
बताया गया कि शुक्रवार रात करीब 2:33 बजे छह वाहन आपस में टकरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही मलबार हिल और गावदेवी पुलिस थानों के पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहायक पुलिस आयुक्त सुवर्णा शिंदे भी घटनास्थल पर मौजूद थीं।
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वाहन के बोनट से निकलने लगा धुआं, दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा
हादसे के दौरान एक वाहन के बोनट से धुआं निकलने लगा। आग फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। दुर्घटनाग्रस्त सभी वाहनों को टोइंग वैन की मदद से कोस्टल रोड सुरंग से बाहर निकाला गया।
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कुछ समय के लिए बंद रहा यातायात, अब स्थिति सामान्य
एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए कोस्टल रोड की उत्तर दिशा की ओर जाने वाली यातायात सेवा बंद रखी गई थी। वाहनों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद यातायात दोबारा शुरू कर दिया गया। फिलहाल कोस्टल रोड पर यातायात सामान्य रूप से जारी है।

मालवणी में पटाखे की दुकान में आग, स्लैब गिरने से किशोर की मौत
इससे पहले, सोमवार रात मुंबई के मालवणी में पटाखे की दुकान में आग लगने से एक किशोर की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद दुकान का स्लैब गिर गया था। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मुंबई अग्निशमन दल के मुताबिक, आग दुकान के अंदर पटाखों, बिजली के तारों और बिजली के उपकरणों तक ही सीमित थी। पटाखों में विस्फोट के बाद स्थिति और खराब हो गई और दुकान का स्लैब गिर गया।


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16 वर्षीय शहनवाज नियाज खान ने गंवाई जान
घटना के दौरान 16 वर्षीय किशोर की जान चली गई। आग की चपेट में आने से उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। मृतक की पहचान शहनवाज नियाज खान के रूप में हुई। उसे एंबुलेंस से बीएमसी के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। कांदिवली के बीडीबीए अस्पताल के संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से मिली जानकारी के मुताबिक, वह पूरी तरह जल चुका था और उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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