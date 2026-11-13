मुंबई: कोस्टल रोड टनल में छह वाहनों के बीच भीषण टक्कर, कई कारें क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में देर रात छह वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ है। हालांकि, हादसे में वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हादसा मुंबई के मरीन ड्राइव यातायात विभाग की सीमा में आने वाले कोस्टल रोड सुरंग के उत्तर दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ।

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