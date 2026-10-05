फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   s-jaishankar-remarks-age-of-flux-global-conflicts-tariff-volatility-india-challenges-says-we-will-rise

'उथल-पुथल भरा हो सकता है आने वाला समय': वैश्विक चुनौतियों पर बोले जयशंकर, कहा- भारत इससे निपटने में होगा सफल

Mon, 05 Oct 2026 08:34 PM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 05 Oct 2026 08:34 PM IST
सार

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय संघर्षों, आर्थिक दबावों और शुल्कों में अस्थिरता के कारण कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा परिस्थितियों से भी मजबूती से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक से जुड़ी जरूरतों को देश की भविष्य की योजना में शामिल करने पर जोर दिया। 

विज्ञापन
s-jaishankar-remarks-age-of-flux-global-conflicts-tariff-volatility-india-challenges-says-we-will-rise
संघर्ष और शुल्कों की अस्थिरता के बीच जयशंकर का भरोसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि दुनिया इस समय बदलाव और उथल पुथल के दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा, ''संघर्षों और टैरिफ में अस्थिरता के कारण वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। ऐसे में इन मुश्किल परिस्थितियों से निपटना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।''
विज्ञापन


जयशंकर ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत इन चुनौतियों का सामना करने में सफल रहेगा। वह दिल्ली में आयोजित पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के समापन सत्र में संवाद के दौरान बोल रहे थे। इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य विषयवस्तु अस्थिरता के दौर में मजबूती रही। समापन सत्र में जयशंकर के साथ सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज योंग बून येओ भी मौजूद थे।
विज्ञापन


उथल-पुथल से भरा हो सकता है आने वाला समय : जयशंकर
भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच आने वाली चुनौतियों को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में बदलाव और अस्थिरता का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय उथल-पुथल और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया दो बड़े संघर्षों का सामना कर रही है और इसके अलावा भी कई तरह के तनाव मौजूद हैं। गैर बाजार कारकों का दबाव और शुल्कों में अस्थिरता भी वैश्विक परिस्थितियों को प्रभावित कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जयशंकर ने कहा, "इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यह मुश्किल दौर है।" उन्होंने कहा कि भारत के पिछले अनुभव बताते हैं कि देश ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वह कोविड महामारी हो या मौजूदा समय में एक साथ सामने आई दो संघर्षों की चुनौती, भारत ने परिस्थितियों के अनुरूप खुद को संभाला है।

भारत की ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक जैसी जरूरतों पर क्या बोले विदेश मंत्री?
विदेश मंत्री ने ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक जैसी जरूरतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों को भारत को अपनी सोच, योजना और प्रतिक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि यही इस समय देश के सामने मौजूद मुख्य जिम्मेदारी है। जयशंकर ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस चुनौती का सामना करने में सफल रहेंगे।"

वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती से उठाने की भारत की भूमिका पर भी जयशंकर ने बात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उसकी आवाज को मजबूती से सामने रखेगा।


रूस-यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र का किया जिक्र
रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि आगे बढ़ने का रास्ता संवाद और कूटनीति से होकर जाता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ देश इन संस्थाओं में सुधार का विरोध कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed