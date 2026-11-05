एसआईआर के समर्थन में आरएसएस: दत्तात्रेय होसबाले का विपक्ष पर निशाना, पूछा- मतदाता सूची सुधारने में गलत क्या?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को गलतियों से मुक्त रखने के लिए इसका पुनरीक्षण जरूरी है। साथ ही उन्होंने युवाओं को भड़काने वाली देशी और विदेशी ताकतों को लेकर चिंता जताई। होसबाले ने कहा कि सत्ता बदलने के नाम पर हिंसा और अशांति फैलाना किसी के हित में नहीं है।

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