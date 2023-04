RSS: तमिलनाडु में आरएसएस ने 45 स्थानों पर निकाला रूट मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी DMK सरकार की अपील

उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) रविवार को तमिलनाडु में 45 स्थानों पर पथ संचलन (रूट मार्च) कर रहा है। लंबे समय बाद शीर्ष अदालत ने आरएसएस दो दिन पहले ही मार्च निकालने की अनुमति दी थी। इसके बाद पुलिस की ओर से मार्च निकालने के लिए 16 तारीख दी गई थी।

#WATCH | RSS to conduct route marches at 45 locations in Tamil Nadu today after Supreme Court rejected the state government's appeal against it