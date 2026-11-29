परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के समर्थन के फैसले के बाद अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) में भी इस मुद्दे पर विरोध की आवाज उठी है। पार्टी विधायक रोहित पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले को पत्र लिखकर संसद में परिसीमन बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए इस विधेयक को आगे बढ़ा रही है। रोहित ने पार्टी सांसदों और विधायकों से भी संविधान और अपने वैचारिक रुख से समझौता नहीं करने को कहा है।

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रोहित पवार ने अपने पत्र में लिखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फिलहाल कोई नीतिगत फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि शरद पवार की सेहत को लेकर सभी चिंतित हैं और उम्मीद है कि वह जल्द पूरी तरह स्वस्थ होंगे। रोहित के मुताबिक, ऐसे समय में परिसीमन बिल को समर्थन देने की चर्चा से महाराष्ट्र के प्रगतिशील विचारों वाले लोगों को झटका लगा है। उन्होंने सुप्रिया सुले से अपील की कि वे संसद में पेश होने वाले बिल के खिलाफ मतदान करें और पार्टी का विरोध सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें।रोहित पवार ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसीमन बिल 2001 की जनगणना पर आधारित है, जबकि यह जनगणना 25 साल पुरानी है। उनके मुताबिक, इस आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें नहीं मिलेंगी। इसका नुकसान इन समुदायों को अगले 25 साल तक उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और नए आंकड़े आने के बाद 2029 में संवैधानिक तरीके से परिसीमन कराया जा सकता है। ऐसे में अभी इस बिल को लाने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है?रोहित ने आरोप लगाया कि भाजपा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर अपनी चुनावी संभावनाओं को लेकर चिंतित है, इसलिए परिसीमन बिल को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने असम में परिसीमन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वहां निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह बदली गईं, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। रोहित ने प्रस्तावित परिसीमन समिति की पारदर्शिता पर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके अनुसार, सरकार का जवाब बताएगा कि वह इस प्रक्रिया को कितना निष्पक्ष रखना चाहती है।रोहित पवार ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन दो अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संसद ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था और उनकी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। ऐसे में इसे अभी लागू करने में क्या परेशानी है? उन्होंने सुप्रिया सुले से पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मतदाताओं और आम लोगों की चिंताओं पर विचार करने की अपील की। रोहित ने कहा कि सत्ता में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नेता अपना रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन पार्टी को अपने विचारों और संविधान के सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से बिल का विरोध जताते हुए सांसदों से इसके खिलाफ मतदान करने और अपना रुख सार्वजनिक करने की मांग की।संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित विधायी पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन शामिल हैं। इन प्रस्तावों के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने की योजना है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, रोहित पवार की अपील के बीच खबर में यह भी कहा गया है कि एनसीपी (एसपी) ने परिसीमन बिल पर एनडीए को समर्थन दोहराया है। ऐसे में पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख सामने आ रहे हैं।