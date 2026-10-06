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रेजीनगर उपचुनाव: मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए एजेयूपी विधायक हुमायूं कबीर

Tue, 06 Oct 2026 09:41 AM IST
प्रशांत तिवारी आईएएनएस, कोलकाता
आईएएनएस, कोलकाता Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 06 Oct 2026 09:41 AM IST
सार

रेजीनगर उपचुनाव में मतदान के दौरान एजेयूपी अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी कार्यालय से पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में सियासी हलचल बढ़ गई है।

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Rejinagar by election Murshidabad Police take action during voting MLA Humayun Kabir detained
विधायक हुमायूं कबीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में उपचुनाव में मतदान के दौरान सियासी माहौल गरमा गया है। एजेयूपी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने रेजीनगर स्थित उनकी पार्टी के दफ्तर से हिरासत में लिया और बाद में रेजीनगर थाने ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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क्यों हो रहा है उपचुनाव?
रेजीनगर सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से विधायक हुमायूं कबीर ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई और चुनाव आयोग ने इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया। ऐसे में अब रेजीनगर के मतदाता नए विधायक का चुनाव करेंगे।
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किसके बीच है मुख्य मुकाबला?
इस उपचुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। इस उपचुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी भी मैदान में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कबीर का इलाके में अपना राजनीतिक प्रभाव माना जाता है।

विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ी थी टीएमसी
बता दें कि कभी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिबियों में शामिल रहे विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को आम जनता उन्नयन पार्टी नाम की पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के बैनर तले मुर्शिदाबाद की रेजिनगर और नौदा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने रेजिनगर सीट को छोड़ दिया। 


ये भी पढ़ें: उपचुनाव LIVE: बंगाल, तमिलनाडु में चार विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान, असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी वोटिंग

क्यों अहम है रेजीनगर?
मुर्शिदाबाद का रेजीनगर लंबे समय से बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण इलाका रहा है। यहां स्थानीय समीकरण, पार्टी संगठन और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत प्रभाव चुनाव के नतीजे पर असर डाल सकता है। इसलिए इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक खाली सीट भरने का चुनाव नहीं, बल्कि इलाके में राजनीतिक ताकत दिखाने की लड़ाई भी माना जा रहा है।

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