रेजीनगर उपचुनाव: मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए एजेयूपी विधायक हुमायूं कबीर

मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में उपचुनाव में मतदान के दौरान सियासी माहौल गरमा गया है। एजेयूपी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने रेजीनगर स्थित उनकी पार्टी के दफ्तर से हिरासत में लिया और बाद में रेजीनगर थाने ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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