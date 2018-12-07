Randeep Surjewala, Congress: Modi ji Muhammad bin Tughluq ki tarah vyavahar karte hain aur Ajay Singh Bisht (Yogi Adityanath) Aurangzeb ki tarah. Iss desh mein Talibani vyavastha chalegi ya prajatantra chalega? pic.twitter.com/JJzSOF5LoC— ANI (@ANI) December 7, 2018
Mallikarjun Kharge, Congress: Ye jo bhasha ka istamal BJP mein ho raha hai aur isko Modi ji bhi badhaawa de rahe hai. Ek PM ho kar jo statesmanship ke saath baat karni chahiye uske bajai choti choti baton par bhi, jaise ki gali mein log ladte hain waise politics kar rahe hain. pic.twitter.com/TFo8jnPQm4— ANI (@ANI) December 7, 2018
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एग्जिट पोल के लिए अमर उजाला ने इस मौके के लिए की है बेहद खास तैयारी। अमरउजाला.कॉम पर आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे एक साथ देखने को मिलेंगे। यानी, चैनल-चैनल भटकने का चक्कर खत्म। रिमोट पर बार-बार बटन दबाने का चक्कर खत्म।
7 दिसंबर 2018