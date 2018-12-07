Randeep Surjewala, Congress: Modi ji Muhammad bin Tughluq ki tarah vyavahar karte hain aur Ajay Singh Bisht (Yogi Adityanath) Aurangzeb ki tarah. Iss desh mein Talibani vyavastha chalegi ya prajatantra chalega? pic.twitter.com/JJzSOF5LoC