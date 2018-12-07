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सुरजेवाला का विवादित बयान, पीएम मोदी को बताया तुगलक और योगी को औरंगजेब, खड़गे भी बरसे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 07 Dec 2018 04:18 PM IST
रणदीप सुरजेवाला
रणदीप सुरजेवाला - फोटो : ANI
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां प्रधानमंत्री की भाषा पर सवाल उठाए वहीं सुरजेवाला ने दोनों की कार्यशैली पर प्रश्चचिह्न खड़ा किया है।
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कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) औरंगजेब की तरह। सुरजेवाला ने दोनों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस देश में तालिबानी व्यवस्था चलेगी या प्रजातंत्र चलेगा।
 

वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा में हो रहा है और इसे प्रधानमंत्री भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री होकर राजनीतिज्ञ की तरह बात करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि जिस तरह से गली राजनीति करते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी राजनीति कर रहे हैं।   

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