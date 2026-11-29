राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत-01 ने 'वॉयस ऑफ हिंद' आतंकी साजिश मामले में तौहीद लतीफ सूफी को दोषी ठहराया है। उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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यह मामला (RC-14/2021/NIA/DLI) ISIS द्वारा रची गई एक साजिश से जुड़ा है, जिसका मकसद भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर उन्हें भर्ती करना और भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसक 'जिहाद' छेड़ने के लिए तैयार करना था। अलग-अलग संघर्ष क्षेत्रों से काम कर रहे आईएसआईएस आतंकवादियों ने भारत में मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया था।उन्होंने आईएसआईएस के प्रचार-प्रसार के लिए फर्जी ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल किया। एनआईए की जांच से पता चला कि कुछ साइबर इकाइयों और उनके सहयोगियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत-केंद्रित आईएसआईएस प्रोपेगैंडा मैगजीन "सौत-अल-हिंद (वॉयस ऑफ हिंद)" के कंटेंट को बनाने, एडिट करने, प्रकाशित करने और फैलाने में भूमिका निभाई थी।यह नेटवर्क भारतीयों को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में आईएसआईएस के पास जाने—जिसे वे 'हिजरत' (प्रवास) कहते हैं, के लिए प्रेरित करने और इसमें मदद करने का काम भी कर रहा था। जांच के दौरान, एनआईए ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की। इनमें "वॉयस ऑफ हिंद" की पीडीएफ फाइलें, मारे गए आतंकवादियों के पोस्टर, कट्टरपंथी साहित्य, आईएसआईएस के प्रचार वाले वेब लिंक, आईएसआईएस के झंडे वाली टी-शर्ट, हथियार खरीदने से जुड़ी बातचीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वैचारिक/मनोवैज्ञानिक युद्ध से जुड़ी सामग्री और आईएसआईएस के बैनर/झंडे शामिल हैं।तौहीद लतीफ सूफी को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के साथ ही, इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभी भी चल रहा है।