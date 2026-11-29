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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दावा किया है कि सरकार के पास परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा के 371 सांसदों का समर्थन है। यह विधेयक संविधान में संशोधन से जुड़ा है। इसलिए इसे पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। सरकार इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के दायरे में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने के साथ इन सीटों पर महिला आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा।सरकारी अधिकारी ने परिसीमन आयोग की प्रस्तावित संरचना की जानकारी भी दी। इसके मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष होगा। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) या कोई निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आयोग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही संबंधित राज्यों के पांच सांसद और पांच विधायक भी परिसीमन आयोग में शामिल किए जाएंगे। इस तरह आयोग में केंद्र के निर्वाचन अधिकारियों के साथ राज्यों के जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी।सरकारी अधिकारी ने परिसीमन विधेयक को समय की जरूरत बताया है। उनका कहना है कि अगर इसे अभी नहीं लाया गया तो इसके लागू होने के लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा समय अहम है। अधिकारी ने इसी वजह से विधेयक को अभी लाने की जरूरत पर जोर दिया।परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे संसद में पेश करेगा। सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संसद के पास इस रिपोर्ट में बदलाव करने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, संसद चाहे तो आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज भी कर सकती है। इसका मतलब है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी और उस पर अंतिम फैसला लेने में सदन की भूमिका होगी।