'सरकार को 371 सांसदों का साथ': सरकारी अधिकारी का बड़ा दावा; फिर परिसीमन की राह में कैसे रोड़ा बनेगा विपक्ष?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 29 Nov 2026 06:12 PM IST
सार
परिसीमन विधेयक पर सरकार ने 371 सांसदों के समर्थन का दावा कर दिया है। बिल पास हुआ तो SC-ST की आरक्षित सीटें भी 50% बढ़ेंगी और महिला आरक्षण इसी बढ़े हुए दायरे में लागू होगा। वहीं, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को बदलने या खारिज करने का अधिकार संसद के पास रहेगा।
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विस्तार
लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियों के संकेत दिए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास लोकसभा के 371 सांसदों का समर्थन है। सरकार का कहना है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसी बढ़ी हुई सीटों के दायरे में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।
सरकार के पास कितने सांसदों का समर्थन?
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दावा किया है कि सरकार के पास परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा के 371 सांसदों का समर्थन है। यह विधेयक संविधान में संशोधन से जुड़ा है। इसलिए इसे पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। सरकार इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
एससी-एसटी की आरक्षित सीटों में क्या बदलाव होगा?
सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के दायरे में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने के साथ इन सीटों पर महिला आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा।
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परिसीमन आयोग में कौन-कौन शामिल होगा?
सरकारी अधिकारी ने परिसीमन आयोग की प्रस्तावित संरचना की जानकारी भी दी। इसके मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष होगा। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) या कोई निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आयोग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही संबंधित राज्यों के पांच सांसद और पांच विधायक भी परिसीमन आयोग में शामिल किए जाएंगे। इस तरह आयोग में केंद्र के निर्वाचन अधिकारियों के साथ राज्यों के जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी।
सरकारी अधिकारी ने परिसीमन विधेयक को समय की जरूरत बताया है। उनका कहना है कि अगर इसे अभी नहीं लाया गया तो इसके लागू होने के लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा समय अहम है। अधिकारी ने इसी वजह से विधेयक को अभी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर संसद का क्या अधिकार होगा?
परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे संसद में पेश करेगा। सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संसद के पास इस रिपोर्ट में बदलाव करने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, संसद चाहे तो आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज भी कर सकती है। इसका मतलब है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी और उस पर अंतिम फैसला लेने में सदन की भूमिका होगी।
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सरकार के पास कितने सांसदों का समर्थन?
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दावा किया है कि सरकार के पास परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा के 371 सांसदों का समर्थन है। यह विधेयक संविधान में संशोधन से जुड़ा है। इसलिए इसे पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। सरकार इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
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एससी-एसटी की आरक्षित सीटों में क्या बदलाव होगा?
सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के दायरे में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने के साथ इन सीटों पर महिला आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा।
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परिसीमन आयोग में कौन-कौन शामिल होगा?
सरकारी अधिकारी ने परिसीमन आयोग की प्रस्तावित संरचना की जानकारी भी दी। इसके मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष होगा। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) या कोई निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आयोग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही संबंधित राज्यों के पांच सांसद और पांच विधायक भी परिसीमन आयोग में शामिल किए जाएंगे। इस तरह आयोग में केंद्र के निर्वाचन अधिकारियों के साथ राज्यों के जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी।
सरकारी अधिकारी ने परिसीमन विधेयक को समय की जरूरत बताया है। उनका कहना है कि अगर इसे अभी नहीं लाया गया तो इसके लागू होने के लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा समय अहम है। अधिकारी ने इसी वजह से विधेयक को अभी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर संसद का क्या अधिकार होगा?
परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे संसद में पेश करेगा। सरकारी अधिकारी के मुताबिक, संसद के पास इस रिपोर्ट में बदलाव करने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, संसद चाहे तो आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज भी कर सकती है। इसका मतलब है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी और उस पर अंतिम फैसला लेने में सदन की भूमिका होगी।