इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने रविवार को चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने स्टालिन से केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन विधेयक को समर्थन देने के पार्टी के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। यह बैठक स्टालिन के चित्तरंजन रोड स्थित आवास पर हुई। बातचीत संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले हुई है, जिसमें केंद्र सरकार सोमवार को विधेयक पेश करने की उम्मीद है।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस चर्चा के लिए चेन्नई पहुंचे थे। उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे।बैठक का मुख्य मुद्दा राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जनसंख्या आंकड़ों को लेकर है। डीएमके ने पहले प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया था। पार्टी को आशंका थी कि हाल के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होने से तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी कम हो सकती है। डीएमके का तर्क रहा है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उनकी संसद में प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए।शनिवार को चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में सांसदों की बैठक के दौरान स्टालिन ने पार्टी के बदले हुए रुख की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, "संशोधित विधेयक में कहा गया है कि परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा। यह डीएमके की जीत है। इसलिए डीएमके इस विधेयक का समर्थन करेगी।"रविवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक से पहले स्टालिन अपनी मां दयालु अम्माल से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के आवास पर पहुंचे, जहां डीएमके सांसद कनिमोझी भी चर्चा में शामिल हुईं। तीनों बाद में स्टालिन के चित्तरंजन रोड स्थित आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के लिए पहुंचे।इससे पहले रविवार को उदयनिधि स्टालिन ने पत्रकारों से कहा था कि कांग्रेस नेताओं का डीएमके अध्यक्ष से मुलाकात के लिए स्वागत है। परिसीमन विधेयक पर पार्टी के फैसले पर पुनर्विचार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अंतिम निर्णय स्टालिन करेंगे और तमिलनाडु के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा।कांग्रेस के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह परिसीमन विधेयक को रोकने की कोशिश कर रही है और डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन को लेकर सीधे पार्टी नेतृत्व से बातचीत करना चाहती है। बैठक शुरू होने के दौरान डीएमके का सार्वजनिक रुख वही था, जिसे पार्टी के सांसदों ने शनिवार को समर्थन दिया था।