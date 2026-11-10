महाराष्ट्र: गोकुल डेयरी के अध्यक्ष बने महायुति के राजेश पाटिल, 16 वोट हासिल कर जीता चुनाव

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुल डेयरी) के अध्यक्ष पद पर सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवार और पूर्व विधायक राजेश पाटिल निर्वाचित हुए हैं। सांसद धनंजय महादिक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शशिकांत पाटिल को 13 वोट मिले। इस जीत के साथ ही महायुति ने गोकुल डेयरी के नेतृत्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।

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