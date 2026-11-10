महाराष्ट्र: गोकुल डेयरी के अध्यक्ष बने महायुति के राजेश पाटिल, 16 वोट हासिल कर जीता चुनाव
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुल डेयरी) के अध्यक्ष पद पर सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवार और पूर्व विधायक राजेश पाटिल निर्वाचित हुए हैं। सांसद धनंजय महादिक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शशिकांत पाटिल को 13 वोट मिले। इस जीत के साथ ही महायुति ने गोकुल डेयरी के नेतृत्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
इस चुनाव का नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोकुल के 25 निर्वाचित निदेशकों के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी गठबंधन ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। यानी निर्वाचित निदेशकों के बीच समविचारी गठबंधन को एक सीट की बढ़त थी।
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