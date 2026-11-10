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सोनिया गांधी ने खोले राज: बताया दो बार किया कैंसर का सामना; बेहोशी की हालत में राजीव गांधी को किया महसूस

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 10 Nov 2026 04:54 PM IST

सार सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में अपनी जिंदगी के कई निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि 2010 में ब्रेस्ट कैंसर की आशंका के चलते उनकी सर्जरी हुई थी। इसके करीब एक साल बाद पैंक्रियाज में ट्यूमर का पता चला। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वह सीताराम केसरी के घर गई थीं और पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।

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